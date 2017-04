Wenn schon nicht zum AC/DC-Konzert, dann doch zur „einzig wahren Alternative zum Original“, wie sich das AC/DC-Duo beschreibt. Diese und diverse andere Coverbands haben am Samstag mit ihrem Sound Besucher von nah und fern in 19 Esslinger Lokale gezogen. Bei der Kult-Kneipennacht wurde getanzt, geschunkelt und manchmal die Haarpracht zu harter Rockmusik hin und her geworfen.

Das warme Wetter forderte seinen Tribut. „Alles ging erst eine Stunde später richtig los“, sagte Organisator Frank Ockert. Er vermutete, dass viele zuvor grillen oder anderweitig unterwegs waren. Ab 22 Uhr hatten