Die Esslinger Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) erinnert in einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Buchladen „Die Zeitgenossen“ an Bertolt Brecht, an dem sich nicht nur wegen seiner politischen Ideen die Interpretationen schieden. Der Vortrag findet am Donnerstag, 22. September, um 20 Uhr im Buchladen „Die Zeitgenossen“ in der Strohstraße 28 in Esslingen statt.

War er für die einen genial, warfen ihm andere vor, dass ein großer Teil seiner Werke gar nicht von ihm sei. In ihrem Vortrag wird Janka Kluge auf dieses widersprüchliche Bild eingehen. Kluge ist Sprecherin des