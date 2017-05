Über den Normalfall verliert man in der Regel nicht viele Worte. Über das, was abseits der Normalität geschieht, allerdings schon. Und weil in diesen Zeiten viel über Inklusion, nämlich über die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben gesprochen wird, ist man von der Normalität offenbar noch ein ganzes Stück entfernt. Das alltägliche Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap ist eben noch nicht selbstverständlich, auch wenn es zahlreiche Initiativen gibt, die den richtigen Weg aufzeigen. Solche Projekte, die dazu geeignet sind, uns dem Normalfall näher zu bringen, stehen im