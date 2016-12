Das Magnificat, also der Lobgesang Mariens beim Besuch der Elisabeth nach dem Lukasevangelium, war im Münster St. Paul am richtigen Platz: war doch die älteste Dominikanerkirche nördlich der Alpen wie alle Kirchen des Ordens der Muttergottes geweiht. Dazu, aber auch zum Advent, passt wiederum Johann Sebastian Bachs Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“, mit der das Esslinger Vocalensemble sein Konzert begann. Denn Bach hatte die Kantate ursprünglich für den vierten Advent geschrieben, dann aber, weil in Leipzig vom zweiten Advent an bis Weihnachten nicht musiziert wurde, auf das Fest Mariä