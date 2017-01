Sie nennen sich „Volksdampf“, wollen dem Volk Dampf machen, mal so richtig für Druck im Kessel sorgen, zwischendurch auch das Überdruckventil öffnen und Dampf ablassen: Drei Kabarettisten aus dem oberschwäbischen Weingarten mit ihrem Programm „Schöne Grüße aus dem Hinterhalt“. Am Wochenende waren sie an zwei Abenden gut gelaunt und spielfreudig zu Gast im Keller der Galgenstricke in der Webergasse.

„Volksdampf“ - das sind Lisa Greiner, Suso Engelhart und Reiner Muffler. Die drei reden wortreich schwäbisch, singen stimmgewaltig, spielen Geige, Gitarre, Banjo, Akkordeon, Mandoline und Glockenspiel, verwenden