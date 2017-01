Stuttgart/Esslingen (foe) – Das Stuttgarter Landgericht hat heute ein weiteres Mitglied einer Bande aus Litauen, die für den Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Esslinger Innenstadt im Oktober 2014 verantwortlich war, verurteilt. Der 29-Jährige muss wegen schweren Raubes für sechs Jahre hinter Gitter. Drei Komplizen hatten bereits Haftstrafen von sechseinhalb, fünf und vier Jahren erhalten. Ein fünfter in Bunde wurde hingegen, da er minderjährig war, nicht von den litauischen Behörden ausgeliefert. Der 29 -Jährige soll wie der verurteilte 35-jährige Landsmann im Hintergrund agiert haben. In einer Blitzaktion wurde am 29. Oktober 2014 kurz nach zehn Uhr das zuvor ausgespähte Juweliergeschäft überfallen. Ein Bandenmitglied bedrohte eine Angestellte mit einer echt wirkenden Softair-Pistole, während die anderen beiden das Schaufenster einschlugen. Die Beute im Wert von mehr als 80 000 Euro wurde auf der Maille an die Hintermänner übergeben und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Einer der Räuber hatte sich auf der Flucht verirrt und konnte noch am Tattag festgenommen werden.

