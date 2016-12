Von Alexander Maier

Die Freunde des Vier Peh dürfen sich über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk freuen: Die drohende Schließung der Kulturkneipe in der Flandernstraße ist vom Tisch – nur die Unterschriften unter eine Vereinbarung zwischen der Stadt Esslingen und Pächterin Uli Kopp fehlen noch. Die Konditionen sind jedoch ausgehandelt und vom Gemeinderat abgenickt. Und nichts deutet darauf hin, dass die Einigung in letzter Minute doch noch scheitern könnte. Entsprechend zufrieden zeigten sich gestern alle Beteiligten, dass die monatelange Hängepartie nun ein gutes Ende haben soll. Denn die Zukunft des Vier Peh hing lange Zeit am seidenen Faden –