Von Alexander Maier

Die Esslinger Volkshochschule hat sich fürs neue Semester einiges vorgenommen: VHS-Chefin Susanne Deß und ihr Team bieten bis Februar in Esslingen und in den Außenstellen ein vielfältiges Programm, das unterschiedlichsten Interessen gerecht werden soll. Neben Klassikern finden sich im aktuellen Volkshochschul-Katalog auch zahlreiche neue Ideen. Zum Konzept der Bildungseinrichtung gehört auch, dass man flexibel auf neue Anforderungen reagieren will. So wurde die Zahl der Integrationskurse für Flüchtlinge angesichts der großen Nachfrage viel erhöht. Dass die Esslinger VHS mit ihren Angeboten richtig liegt, beweisen nicht nur die Anmeldezahlen, sondern auch diverse Zertifizierungen, die die hohe Qualität vieler Kurse unterstreichen.

Die Veranstaltungsreihe „Willkommen Welt“ des Fachbereichs Kultur und Gestalten hat in diesem Semester wieder ihren festen Platz im VHS-Programm. Gelegenheit zum Austausch bietet ein Blick ins Atelierhaus des Bundes der bildenden Künstlerinnen. Das neue Kursangebot „Malerei von A bis Z“ vereint handwerkliches Können und Kreativität, und für alle, die die moderne Kommunikationstechnik fantasievoll nutzen wollen, gibt es ein en Kurs mit dem Titel „Kreative Fotografie und Bildbearbeitung mit Smartphone und Tablet“.

Der Fachbereich Gesellschaft befasst sich in Zusammenarbeit mit der Hochschule und dem Kulturamt im Studium Generale mit der Gesellschaft im digitalen Wandel. Das Zukunftskino wird gemeinsam mit der Hochschule ebenfalls fortgesetzt. Und im Januar zeigen Menschen mit Handicap in einer Ausstellung Malerei und Skizzen zur Esslinger Architektur.

Breiten Raum nimmt traditionell der Fachbereich Gesundheit ein, dessen Angebote stark nachgefragt werden. Damit der Erhalt der eigenen Gesundheit nicht vom Geldbeutel abhängig ist, legt die VHS auf inhaltliche Qualität ebenso großen Wert wie darauf, dass die Kurse bezahlbar sind. Neben altbewährten Angeboten wie Rückenschule und Bewegungskursen rangieren Aqua-Fitness und Aqua-Zumba inzwischen in der Publikumsgunst ganz oben. Ein Achtsamkeitstag ist für den 14. Januar geplant, und im Ernährungsbereich feiert die Küche der 70er-Jahre mit Kursen wie „Kalter Hund und Hühnerfrikassee“ fröhliche Urständ.

Schon Kinder können Englisch lernen

Der Fachbereich Fremdsprachen bietet Kurse in 20 Sprachen an, darunter sieben Türkisch- und sechs Japanischkurse, aber auch Vietnamesisch, Hebräisch, Arabisch oder Chinesisch kann man in der Esslinger Volkshochschule erlernen. Neu in diesem Semester sind die „English Day Camps“ für Kinder, die in den Herbstferien angeboten werden: Während die Eltern arbeiten, kann der Nachwuchs Englisch hören, lernen und üben. Jungs und Mädchen, die erst mal auf den Geschmack gekommen sind, können sich zu den Kinderkursen in Englisch anmelden lassen, wobei es bereits für Drei- bis Vierjährige passende Angebote gibt. „Raus aus dem Klassenzimmer – Kultur erleben, Sprachen lernen“ heißt eine neue Reihe, die den Teilnehmern Gelegenheit bietet, kulturelle Veranstaltungen in verschiedenen Sprachen zu erleben.

Neben 25 parallel laufenden Integrationskursen bietet der Fachbereich Deutsch im neuen Semester in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring das Projekt Reconnect an – ein mobiles Lerncafé für Asylbewerber und Flüchtlinge. Und der Fachbereich Beruf spricht einmal mehr all jene an, die sich für ihren Job fit machen wollen. Neu ist eine Ausbildung zum Mediator.

