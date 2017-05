Die Entscheidung über die Zukunft von Stadtbücherei, Gemeindehaus am Blarerplatz und Franziskanerkirche geht in die heiße Phase. Wie sehr diese drei Institutionen vielen Esslingern am Herzen liegen, hat die erste öffentliche Diskussion zu diesem ebenso komplexen wie brisanten Thema gezeigt: Viele setzten sich für einen Erhalt von Gemeindehaus und Franziskanerkirche ein - und dafür, die Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof auszubauen und zu modernisieren.

