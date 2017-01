Von Thomas Krytzner

Die Narren sind los. Ein sichtbarer Beweis, dass sie jetzt endgültig das Zepter bis Aschermittwoch in der Hand halten, ist das Stellen des Narrenbaums bei den Esslinger Häsgruppen sowie Zünften. Am vergangenen Wochenende sind in der Innenstadt und in Berkheim die Narrengewächse in die Senkrechte gehievt worden.

Dämonische Gestalten, Hexen und zahlreiche Hästräger fanden sich am Freitagabend bei der Osterfeldhalle ein. Gut eingepackt trotzten die Fasnächtler der eisigen Kälte und freuten sich, dass mit dem Aufstellen des Narrenbaums das Zeichen der Narrenvorherrschaft für alle sichtbar wird. Bereits zum 21. Mal lud die