Esslingen will mit seinem Mittelalter- und Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder begeistern.Archiv Bulgrin

Von Barbara Scherer





Esslingen rüstet sich für seine größte und längste Veranstaltung: Am Dienstag, 22. November, beginnt der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt, und die Veranstaltung endet erst am 22. Dezember. 31 Tage lang soll die Altstadt fest in der Hand des Marktvolks, der Gaukler und Händler sein. Wieder verteilen sich etwa 200 Stände auf dem Rathausplatz, dem Marktplatz, dem Hafenmarkt und am Postmichelbrunnen. Dazu kommen weitere 40 Märkte an den Adventswochenenden in der Ritterstraße.

„Für uns ist der Markt eine Ganzjahresaufgabe“, erklärte Michael Metzler vom Veranstalter, der Esslinger Marketing und Tourismus GmbH (EST) auf der gestrigen Pressekonferenz. Der Geschäftsführer der EST hat dabei den Stellenwert fest im Blick: Der Esslinger Markt ist seit Jahren unter den besten Zehn der Weihnachtsmärkte gelistet, und das soll auch so bleiben. Den Anspruch untermauerte Metzler mit Zahlen: Rund eine Million Besucher kommen, es gibt 200 feste Stände und dreimal so viele Bewerber, 70 Künstler aus ganz Europa gestalten 500 Programmpunkte auf vier Bühnen.

Dennoch wollen die Esslinger nicht mit Quantität punkten: „Wir legen Wert auf ein hochwertiges und authentisches Erlebnis“, sagte Marktleiterin Petra Pfeiffer. Vor allem beim Mittelaltermarkt setzen die Verantwortlichen auf Mitmachangebote statt auf reinen Konsum. So werden die bewährten Workshops wie das Räuchern und das Gewandschneidern wieder angeboten. Neu sind Kurse im Kettenschmieden, Jonglieren und beispielsweise auch in der mittelalterlichen Sprache für den Haus- und Marktgebrauch.

Alte Bekannte, neues Programm

Die Künstler, welche die Besucher an die vier Bühnen locken, sind zum Teil alte Bekannte mit neuem Programm. Sie bilden die Basis für neue Künstler wie die belgische Gruppe Contes d’Asphalt, die das erste Mal dabei ist. Die in Esslingen schon bekannten Tornals geben am 10. Dezember ein Kirchenkonzert im Münster St. Paul. Fest im Programm ist das historische Tanzfest am 16. Dezember und der Fackelumzug zur Burg am 21. Dezember sowie das allabendliche Come together der Künstler auf der Bühne am Hafenmarkt - begleitet vom Tavernenspiel und der Feuershow.

Eine neue Attraktion ist der Alchimist und Physiologicus Dottore Geronimus Hypokrit. Der Gelehrte und Wundheiler bietet Urinbetrachtung und Narrenschneiden an. Neue Verkaufsstände bringen außerdem regionale Anbieter ins Spiel: eine lokale Bäckerei verkauft Stollen und Lebkuchen, ein Esslinger Metzger Burgschinken, außerdem sind Schmuckhersteller und Glaskünstler aus der Stadt dabei.

Eröffnung am 22. November

Bewährte Einrichtungen auf dem Mittelaltermarkt sind das Badehaus, das Mokkazelt und das Märchenzelt. Letzteres bietet Kindern den Rechenkünstler Odalricus sowie Märchenerzähler, Puppenspieler und Zauberer. Und im Zwergenland finden die Kleinen weitere mittelalterliche Spiele, ein Karusell am Hafenmarkt und einen Ausschneidebogen Mittelalter in Esslingen bei der EST. Am Postmichelbrunnen lädt die Weihnachtsinsel mit der lebendigen Krippe zum Verweilen ein.

Der Weihnachts- und Mittelaltermarkt wird am Dienstag, 22. November um 17 Uhr durch Oberbürgermeister Jürgen Zieger auf der Bühne auf dem Rathausplatz eröffnet. Die Stände öffnen schon um 16 Uhr. Bis zum 22. Dezember ist der Markt täglich von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet, am letzten Tag allerdings nur bis 18 Uhr. Der Wochenmarkt findet derweil in der Bahnhofstraße statt - auch noch am 24. Dezember. An den Wochenenden bringt ein Shuttlebusbetrieb die Besucher vom Daimler-Parkplatz in Mettingen und vom Parkplatz Eberspächer in Oberesslingen in die Altstadt.

Ein Flyer mit dem gesamten Markt-Programm liegt aus. Mehr Informationen sind auch unter www.esslingen-marketing.de abrufbar.