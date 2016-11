Esslingen (red) - Ab Freitag, 18.11.2016, ist die Unterführung Brücken-/ Stuttgarter Straße wieder geöffnet. Tauben hatten sich in der Deckenverkleidung eingenistet und diese stark verschmutzt. Neben dem Taubenkot hatten die Tiere auch die Dämmmaterialien zerpflückt und in der Unterführung verteilt. Das städtische Tiefbauamt hat daraufhin die Unterführung gesperrt, um die erforderlichen Sanierungsarbeiten erledigen zu können. In den letzten Wochen wurde die gesamte Decken- und Wandverkleidung entfernt und alle potentiellen Nistplätze verbaut. Ebenso wurde eine neue, kostengünstigere Beleuchtung installiert. Damit die Verschmutzung durch Taubenkot nicht wieder zunimmt, weist die Esslinger Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung ausdrücklich auf das Fütterungsverbot hin.

