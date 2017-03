„Danke, danke an Sie und alle, die uns unterstützt haben.“ Leyla Yunus ist eine zierliche Frau. Die Gefangenschaft in ihrem autokratisch regierten Heimatland Aserbaidschan hat deutliche Spuren in ihrem schmalen Gesicht hinterlassen. Trotzdem kämpft die Trägerin des Theodor-Haecker-Preises von 2013 ungebrochen weiter für ein Gut, das vielen in Deutschland vielleicht zu selbstverständlich geworden ist: die Freiheit.

Im Alten Rathaus bedankte sich die ehemalige Leiterin des „Institutes of Peace und Democracy (IPD)“ in Baku bei allen Esslingern, die sich während ihrer Gefangenschaft für sie und ihren Mann