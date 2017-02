Esslingen (red)- Die Buchhandlung Das Plus ist in den neuen Folgen von „Bücherzeit“ zu sehen. Die Sendung mit Moderator Daniel Schneider besucht regelmäßig christliche Buchhandlungen und stellt Autoren und Bücher vor. Diesmal war Christoph Rösel mit dem Thema „Bibel entdecken“ zu Gast. Wer die Buchhandlung sehen möchte, hat dazu an den Montagen, 20. Februar und März, jeweils um 18 Uhr sowie an den Freitagen, 24. Februar und März, um 15 Uhr auf BibelTV Gelegenheit.

Mehr Informationen und das komplette Programm gibt es unter http://www.bibeltv.de/programm/

