Seit den sexuellen Übergriffen auf mehrere hundert Frauen in der Kölner Silvesternacht 2015/2016, haben viele Esslinger das Bedürfnis, ihr persönliches Sicherheitsgefühl zu steigern. Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen sind gefragter denn je. Einen Kleinen Waffenschein zu beantragen, um Schreckschusswaffen, Pfefferspray und Co. führen zu dürfen, halten viele für ein geeignetes Mittel. In Esslingen führte das zu einer Flut von neuen Anträgen. Elfmal so viele Scheine wie im Vorjahr, stellte die zuständige Behörde 2016 aus.

Bei der Polizei sieht man diese Entwicklung kritisch: „Wir können nicht