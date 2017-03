Sehr trocken. Für Wein kann dies durchaus ein gewisses Qualitätsmerkmal sein, für den Winter indes ist dieses Prädikat eher ungewöhnlich. Mit nur 42,2 Litern Niederschlag auf den Quadratmeter Boden, was nur 37,4 Prozent der normalerweise üblichen Menge entspricht, ist der Winter 2016/17 der zweittrockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1951. Auch der Februar kam von den Niederschlägen fast schon wüstenartig daher. Bis Mitte des Monats gab es so gut wie gar keinen Niederschlag, erst in der zweiten Hälfe sorgten Störungen vom Atlantik her immerhin noch für 18,5 Liter Niederschlag - knapp 54