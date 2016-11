Esslingen (red) -Der erste von vier Adventsmärkten öffnet heute in der Esslinger Ritterstraße. Sie ergänzen an jedem Adventswochenende von 11 bis 20.30 Uhr den Weihnachts- und Mittelaltermarkt. Rund 40 Kunsthandwerker aus allen Teilen Deutschlands und aus der Region bieten dort ihre Waren an. Traditionelles Kunsthandwerk steht dabei oft neben skurrilen Kreationen: Elche im Filzmantel neben bemalten Steinen, russische Matroschkas neben mundgeblasenen Vasen. Da jedes Wochenende neue Verkäufer kommen, können Besucher immer wieder Anderes entdecken.Die Adventsmärkten verknüpfen die beiden Fußgängerzonen Innere Brücke und Küferstraße