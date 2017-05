Musik, Kirchenraum und Lichtinstallation verschmolzen zur Einheit: Im Rahmen einer Stunde der Kirchenmusik bot das Podium-Festival in der Evangelischen Stadtkirche St. Dionys „Musik für Herz und Atem“. Über 90 Minuten spannte sich ein nahtloser Musikteppich, in den neben einigen spätromantischen Tönen ausschließlich zeitgenössische Klänge eingewoben waren. Dies mag Manchem etwas eintönig vorgekommen sein - doch wenn man sich darauf einließ, wurde man in eine entspannende, meditative Stimmung entführt. Dieses Hinabgleiten in die Musik, das Vergessen von Raum und Zeit, wurde gefördert durch die Unkenntnis über