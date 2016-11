Von Alexander Maier

Die Entscheidung über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei geht in die nächste Runde. Eigentlich wollten sich Stadtverwaltung und SPD-Fraktion jüngst im Kulturausschuss auf den bisherigen Standort in der Heugasse festlegen. Doch die CDU brachte in ihrer Haushaltsrede überraschend das Quartier zwischen Küfer- und Kiesstraße für einen möglichen Bücherei-Neubau ins Gespräch. Nun soll die Verwaltung rasch prüfen, ob diese Varian­te entscheidende Vorteile gegenüber einer Erweiterung und Modernisierung des bisherigen Domizils im Bebenhäuser Pfleghof in der Heugasse hätte. Zwischen diesen Alternativen soll der Gemeinderat im ersten