Mit dem Kulturpalast in Bahnhofsnähe leisten die Projektgruppe Tante Gerda und ihre Partner einen wichtigen Beitrag zum jugendkulturellen Angebot in Esslingen. Bulgrin

Von Alexander Maier





Tante Gerda hat schon häufiger bewiesen, dass sie ein Herz für junge Leute hat - und für die Kultur. Die Projektgruppe, die sich so nennt und in der sich junge Esslinger engagieren, will jung, lebendig, verrückt, bunt und aktiv sein. Und sie will zeigen, was möglich ist, wenn man jungen Menschen die Chance gibt, ihre Stadt nach ihren Wünschen zu gestalten. So hat Tante Gerda am Stadtstrand und auf dem alten Busbahnhof-Gelände bereits Akzente gesetzt. Nun wurde die nächste Initiative gestartet: Neben dem Esslinger Bahnhof ist ein Kulturpalast entstanden, der Raum für kreative Ideen bietet.

Immer wieder wurde in der Vergangenheit beklagt, dass Esslingen in Sachen Jugendkultur noch einigen Nachholbedarf habe. Dagegen will die Projektgruppe Tante Gerda schon länger etwas tun. Gemeinsam mit dem Stadtjugendring, dem Podium-Festival, dem Theaterensemble Kunstdruck und dem Jugendbüro wurde „ein Raum der jugendkulturellen Ausdrücke und Begegnungen“ geschaffen, der „jungen Menschen einen konsumfreien und gestaltbaren Freiraum bietet“. Stolze 180 000 Euro haben die beteiligten Organisationen in dieses ambitionierte Projekt investiert. Doch die ersten Erfahrungen seit der Eröffnung Mitte September lassen ahnen, dass das Geld gut angelegt ist.

Der Kulturpalast versteht sich als ein Ort, der die Vernetzung jugendkultureller Einrichtungen und junger Künstler ermöglicht und fördert. Dort soll genügend Platz sein, um neue und innovative Konzepte zu erproben und um auch Newcomern, die sich bei der Suche nach Auftritts- und Präsentationsmöglichkeiten häufig schwertun, ein Forum zu bieten. Am Kulturmittwoch, der seit gestern einmal die Woche angeboten wird, gibt es Konzerte, Performances, Poetry-Slams, Live-Hörspiele, Lesungen und Diskussionen. An den anderen Öffnungstagen bietet der Containerbau Platz, um sich mit anderen zu treffen, auszutauschen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Die Wände bieten Künstlern unterschiedlichster Couleur Ausstellungsmöglichkeiten. Das Podium-Festival organisiert jeden Monat eine Veranstaltung. Und in der Vorweihnachtszeit ist ein Kulturadvent geplant, der einen Kontrapunkt zum Treiben auf dem Weihnachtsmarkt setzen soll. Dass die Macher dabei auch über den eigenen Tellerrand hinausblicken, ist Ehrensache: Auch andere Partner wie der Verein Artgerechte Haltung bildende Künstler sind mit ihren Projekten willkommen.

Viel Lob im Kulturausschuss

Gestern hat sich auch der Kulturausschuss des Esslinger Gemeinderates mit dem Kulturpalast befasst - und die Ratsmitglieder waren sich einig, dass Tante Gerda und ihre Partner auf dem richtigen Weg sind. Klaus Hummel (SPD) fand, dass sich nach den nicht ganz so erfolgreichen Plänen für das alte Busbahnhof-Gelände nun die Möglichkeit biete, „etwas richtig Gutes zu machen“. Edward-Errol Jaffke (CDU) regte an, sich am besten mal mit dem ganzen Kulturausschuss vor Ort ein Bild von den Qualitäten des neuen Angebots zu machen. Und auch Carmen Tittel (Grüne) fand „Konzept und Programm sehr gut gelungen“. Deshalb bewilligte der Kulturausschuss am Ende auch 10 000 Euro speziell für den Kulturadvent, der sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz zum Weihnachtsmarkt versteht, sondern als speziell an den Interessen Jugendlicher orientiertes Angebot.