Esslingen (red) -Morgen lädt die Kunstakademie Esslingen zum Tag der offenen Tür. Von 11 bis 17 Uhr (plus Theateraufführung) wartet in der Fritz Müller Straße 1 ein vielseitiger Einblick in die Angebote und Aktivitäten der Akademie. Ausstellungen mit Werken von Kursteilnehmern, Werkstattbesichtigungen sowie praktische Vorführungen diverser Techniken und Kursangebote durch Dozenten der Akademie werden ein Bild der Möglichkeiten vermitteln. Zudem wird eine erste Auswertung der Umfrage „Ist Freiheit nur eine innere Einstellung?“ als Beginn des gleichnamigen Projekts zu besichtigen sein. Eine interaktive Bleistiftperformance und viele