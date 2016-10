Esslingen - Die Stuttgarter Zeitung wird neuer Mehrheitsgesellschafter bei Bechtle Verlag und Eßlinger Zeitung. Sie übernimmt Anteile von Dr. Christine Bechtle-Kobarg und hält somit künftig die Mehrheit an der Eßlinger Zeitung. Weiterer Gesellschafter ist, wie bisher, die GO Druck Media Verlag GmbH & Co. KG mit Sitz in Kirchheim Teck.

Bechtle-Kobarg beendet dadurch zu Beginn des nächsten Jahres ihr direktes unternehmerisches Engagement in Esslingen. Über ihre Beteiligung an der SWMH bleibt sie mittelbar mit dem Bechtle-Verlag verbunden. Zudem fungiert sie weiterhin als Herausgeberin der EZ. Sie begrüßt den Zusammenschluss: „So entsteht ein