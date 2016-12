Esslingen (red) - Wer sich zum Sommersemester 2017 für einen Bachelorstudiengang an der Hochschule Esslingen bewirbt, kann mit einem einfacheren Verfahren rechnen. Denn auf www.hochschulstart.de/dosv können sich Studienbewerber jetzt zentral auf bis zu zwölf Studiengänge an Hochschulen in ganz Deutschland bewerben. Zudem können sie ihre Bewerbungen priorisieren und den Status ihrer Anfragen zentral online prüfen.

Die Hochschule Esslingen hat das neue Bewerbungsverfahren in Kooperation mit der Stiftung für Hochschulzulassung entwickelt. Bislang mussten sich Studienbewerber in jedes Zulassungsverfahren der jeweiligen Hochschule einarbeiten, um in