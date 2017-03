Unter dem Titel „Jenseits Diesseits“ sind in der Villa Nagel mit einer Kunstausstellung und einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm derzeit „Standpunkte zum erlebten Sterben in Wort und Bild“ kennenzulernen. Seit der Vernissage Anfang Februar arbeitet Matthias Kunisch an einer weiteren großformatigen Bleistiftzeichnung, die bis zur Finissage am 18. März fertig sein soll. Mit viel Respekt - sowohl emotional als auch technisch - vor dieser selbst gewählten Herausforderung zeichnet der Esslinger Künstler derzeit ein aufwendiges Portrait seines schwerkranken kleinen Sohnes nach einem Foto, das am Tag vor dem Tod des