Von Christian Dörmann

Seit August ist die Jugendkneipe Fuenfbisneun als Teil des Jugend- und Kulturzentrums Komma auf dem ehemaligen Lorch-Areal geschlossen. Zuvor war der schon seit langem schwelende Streit eskaliert – Stein des Anstoßes war der vom Jugendcafé ausgehende nächtliche Lärm, von dem sich Hotelgäste gestört fühlten. Und obwohl sich Oberbürgermeister Jürgen Zieger und seine Bürgermeisterkollegen Markus Raab und Ingo Rust seit Monaten um einen zukunftsfähigen Kompromiss bemühen, und zusammen mit dem Gemeinderat einen Regelkatalog aufgestellt haben (siehe unten), ist ein Ende des Streits nicht absehbar. Die Betreiber des EcoInn, Geschäftsführer Rainer Dold vom SHT-Sozialunternehmen HoGa-Tourist GmbH aus Stuttgart sowie Hotelmanager Thomas Puchan bleiben ihrer Linie treu und äußern sich nicht zum Stand der Dinge. „Wir sagen weiterhin nichts, die Stadt ist jetzt am Zug“, so Puchan jetzt auf Anfrage der EZ. Währenddessen werden die aufgestellten Regeln von Ralph Rieck, Geschäftsführer des Kreisjugendrings Esslingen, der das Jugendzentrum betreibt, begrüßt. Er sieht darin eine gute Grundlage für die friedliche Koexistenz von Komma und Fuenfbisneun.

Schallschutz wird geprüft

„Herr Dold kennt die Pläne und hat sich noch nicht dazu geäußert“, sagt Rathaussprecher Roland Karpentier. Mit „die Pläne“ meint er vor allem eine Schallschutzschleuse für den Zugang zum Hof des Komma. Momentan würden verschiedene bauliche Varianten und die damit verbundenen Kosten geprüft. Wenn es nach Kulturbürgermeister Markus Raab geht, dann soll schon in nächster Zeit über das Konzept im Gemeinderat diskutiert werden, damit die Verbesserungen für den Schallschutz im ersten Halbjahr 2017 umgesetzt werden können.

Allen Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat ist an einer schnellen Lösung des Konflikts gelegen. Die deutlichsten Worte zu diesem Thema fand jetzt Stadträtin Brigitte Häfele von den Grünen im Rahmen ihrer jüngsten Haushaltsrede (die EZ berichtete). Sie verweist für ihre Fraktion auf eine 2006 zwischen der Stadt und der Stiftung Pro Humanitate getroffene Vereinbarung für die Errichtung eines Jugendgästehauses. Es seien für den Betreiber besonders günstige Konditionen für den Erbpachtzins vereinbart worden, weil das Jugendgästehaus an einem lärmbelasteten Standort in einem damals nicht sanierten Gebäude eingerichtet werden sollte. Der Gemeinderat sei am 17. Juli 2006 darüber informiert worden, „dass im Vergleich zu einem marktüblichen Erbpachtzins mit jährlichen Subventionen in Höhe von 12 000 bis 15 000 Euro“ zu rechnen sei. Zusätzlich habe die Stadt die Bürgschaft für ein KfW-Darlehen (Zuschuss für energetische Sanierung) übernommen. „Der Betreiber des Hotels EcoInn hält sich nach unserem Dafürhalten nicht mehr an die Beschlüsse, sein Haus als Jugendgästehaus zu führen“, so Brigitte Häfele. Das EcoInn werde heute aufgrund seiner Hochpreisigkeit nicht mehr von Jugendgruppen, jungen Reisenden oder jungen Gästen aus den Esslinger Partnerstädten besucht. Das widerspreche den vertraglichen Vereinbarungen, der Gemeinderat habe nie einer derartigen Nutzungsänderung zugestimmt.

Brigitte Häfele verweist aber auch auf den Umstand, wonach das Fuenfbisneun ebenfalls gegen Vertragsbestandteile verstoßen habe. Beispielsweise würden dort eventuell Personen bewirtet, die nicht Gäste des Komma seien und die Öffnungszeiten im Jugendcafé seien anders als die im Komma. Häfele: „Dadurch hat das Fuenfbisneun aber erstens der Stadt und ihren Bürgern keinen wirtschaftlichen Schaden zugefügt und zweitens stehen diese Verstöße in keinem Zusammenhang mit dem Vertragsbruch der Stiftung Pro Humanitate. Ein jetzt anklingendes Junktim nach dem Motto „weil die Einen gegen den Vertrag verstoßen haben, dürfen es die Anderen auch“, ist für die Grünen „in keinster Weise nachvollziehbar“. Sie fordern die Rückkehr des EcoInn zum Jugendgästehaus und die Rückzahlung städtischer Subventionen in Form eines günstigeren Erbpachtzinses „für die Zeit der nicht vertragsgemäßen Nutzung“.

„Ankerplatz für die Jugend“

Als Rainer Dold als Vorsitzender der gemeinnützigen Stiftung Pro Humanitate im Juni 2009 das Jugendhotel EcoInn mit 100 Betten in der Kanalstraße eröffnete, machte er deutlich: Vor allem für junge Leute und Menschen mit kleinem Geldbeutel sei das Hotel gedacht. So war es auch in der EZ nachzulesen. OB Zieger hatte sich seinerzeit besonders darüber gefreut, „dass es nun auch für die Besuchergruppen aus den Esslinger Partnerstädten wieder eine gute Übernachtungsmöglichkeit in der Innenstadt gibt. Seit der Schließung der Jugendherberge auf dem Zollberg mussten die ausländischen Gäste teilweise außerhalb Esslingens untergebracht werden.“ Dass das Jugendhotel in Esslingen entstanden ist, geht auch auf die Initiative der damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Karin Roth zurück. Sie hatte bei Pro Humanitate für den Standort geworben. Mit dem Hotel habe die Stadt nun „einen Ankerplatz für die Jugend der Welt“, sagte Roth seinerzeit während der Eröffnungsfeier.

Regelkatalog für eine einvernehmliche Nachbarschaft

Das bietet die Stadt an: Vorbehaltlich einer Einigung zwischen dem Jugendkulturzentrum Komma und dem Hotel EcoInn erklärt sich die Stadt Esslingen bereit, im Komma/Fuenfbisneun eine Schallschutzschleuse für den Zugang zum Hof einzubauen. Damit die Schallschutzschleuse wirkt, müssen bei lauten Veranstaltungen im Komma Fenster und Türen geschlossen werden. Die SGE (Städtische Gebäude Esslingen) prüft, ob weitere Schritte erforderlich sind, um die Lärmbelastung durch das Komma zu reduzieren. Eine Erhöhung des Erbbauzinses für das Ecoinn wird für 2017 und 2018 ausgesetzt.

Das fordert die Stadt: Die Stadt Esslingen kann für Jugendgruppen weiterhin zu Jugendgästehauskonditionen Zimmer im Hotel Ecoinn mieten. Die derzeitigen Zimmerpreise liegen beim Einzelzimmer bei 55, beim Doppelzimmer bei 75 und beim Dreibettzimmer bei 95 Euro. Die Verwaltung legt Vorschläge zur Anpassung des Pachtvertrags für das Ecoinn vor.

Das gilt für das Kulturzentrum: Das Komma und das Jugendcafé können im August geschlossen werden. Ein Aufenthalt von Personen im Hof ist auch nach 23 Uhr möglich. Es gibt dort aber nach 23 Uhr weder einen Ausschank, noch wird bedient und es gibt auch keinerlei Unterhaltungsprogramm. An maximal fünf Tagen im Jahr können Veranstaltungen im Hof des Komma bis 2 Uhr stattfinden. Hotel und Stadt müssen über solche Veranstaltungen spätestens ein halbes Jahr zuvor informiert werden.

