Der erste Ton in der Frauenkirche kommt aus dem Lautsprecher. Er bleibt die ganze Zeit liegen, wechselt nur ab und an die Oktave, während dazu die Bratsche von Arianna Smith reizvoll vielfältige Klänge hervorbringt. „Drones and Viola Nr. 4: Material in a Long Cadence“ heißt der Bandwurmtitel des Werks. Eine Kadenz steht normalerweise am Ende, doch es handelt sich um ein eigenständiges Werk. Amerikanische Zeitungen haben Nico Muhly zum „heißesten Komponisten des Planeten“ emporgejubelt. „Jung, hip, vielseitig und produktiv“, stimmte die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“ in den Chor ein: wie geschaffen also