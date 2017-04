Von Claudia Bitzer

Mindestens zwei neue Betreiber haben es geschafft, noch vor dem verkaufsoffenen Sonntag am vergangenen Wochenende ihre Läden zu öffnen. Das Schuhgeschäft Evita füllt den seit längerem leer stehenden Laden auf der Inneren Brücke 11 mit exklusiv hergestellten Damenschuhen jeglicher Absatzhöhe aus Italien. Preis pro Paar: ab 90, 100 Euro aufwärts. Und das Geschäft Esskimoo hat mit einer Mischung aus Tabak-, Papier-, Geschenk- und Haushaltsartikeln den Jeans-Laden in der Pliensaustraße 35 beerbt. Es richtet sich – zumindest derzeit – eher an die Kundschaft, die nicht gezielt, aber günstig einkaufen