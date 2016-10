Suttgart (dpa/lsw) - Fast vier Jahre nach einer tödlichen Schlägerei unter Gangmitgliedern muss sich der zweite mutmaßliche Rädelsführer noch einmal vor Gericht verantworten. Der 28-Jährige kündigte am Dienstag über seine Verteidigung an, sich zu den Vorwürfen gegen ihn äußern zu wollen. Das soll voraussichtlich am Freitag der Fall sein. Er war ursprünglich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden - was der Bundesgerichtshof aber nicht gelten ließ und das Urteil in Körperverletzung mit Todesfolge änderte. Das Landgericht Stuttgart muss nun noch einmal über das Strafmaß entscheiden. Auch Zeugen sollen noch vernommen werden.

Bei der Auseinandersetzung war im Dezember 2012 in Esslingen ein Beteiligter erstochen worden - von wem, wurde nie geklärt. Der 28-Jährige gilt als einer der Rädelsführer. Ein weiterer bekam im August bereits eine Jugendstrafe von sechseinhalb Jahren.

