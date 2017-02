Von Christian Dörmann



Die Arbeiten in der Grabbrunnenstraße gehen in ihre zweite Phase und das hat für Verkehrsteilnehmer, die nach links in die Ebershaldenstraße abbiegen wollen, besondere Konsequenzen. Weil durch die Verlegung der Richtungsspur zu wenig Platz vorhanden ist, darf nur noch nach rechts in die Mülberger Straße abgebogen werden. Wer also in Richtung RSKN will, muss den Umleitungsschildern folgen. Die Fahrbahn der Grabbrunnenstraße in Richtung der Kreuzung Ebershalden-/Mülberger Straße entfällt, der Verkehr rollt in beiden Richtungen direkt vor dem Hotel.

Konsequenzen hat die Baustelle auch für die Fahrgäste im Busverkehr und für