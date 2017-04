Esslingen (red) -Pünktlich zum 1. Mai öffnen das Neckarfreibad und das Hallen-Freibad Berkheim. Voraussichtlich bis zum 10. September kann man in den beiden Bädern schwimmen. Am 1. Mai öffnet das Neckarfreibad um 8, das in Berkheim um 9 Uhr. Die Einzelkarte für Erwachsene kostet jeweils 4, Jugendliche zahlen 2,40 Euro, Kinder unter fünf Jahren sind frei. Familienkarten gibt‘s für 9,40 Euro, Vergünstigungen im Abendtarif und bei den Zehnerkarten. Die Freibad-Saisonkarte für Erwachsene kostet 82, für Jugendliche 49, für Familien 179 Euro. Alte Saisonkarten können aufgeladen werden. Ab Mitte April bis Ende der Freibadsaison berechtigt die