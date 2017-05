Esslingen (red) - Morgen feiert die Pliensauvorstadt ihr alljährliches Stadtteilfest. Der Bürgerausschuss und der Förderverein Pliensauvorstadt laden herzlich hierzu ein. Die Eröffnung ist um 13 Uhr am Stadtteilplatz beim Bürger- und Mehrgenerationenhaus. Es erwarten die Besucher Tanz und Musik sowie viele Stände. Die Kinder finden sowohl am Bürgerhaus als auch an der Pliensauschule Unterhaltungsmöglichkeiten. Von 13.30 bis 16 Uhr ist darüber hinaus das Sparkassen-Zügle unterwegs. Für Bewirtung ist reichlich gesorgt, es gibt Kaffee, Kuchen, viele andere Getränke, Waffeln, Gyros, Pizza, Maultaschen, eine Salatbar sowie weitere Schmankerl.