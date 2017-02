Nicht nur in Sachen Feinstaubbelastung gehört Esslingen zu den Spitzenreitern im Land. Auch bei den Stickstoffdioxidwerten in der Luft ist die Stadt ganz vorn dabei, wie die jüngst veröffentlichten Werte zeigen. Mit einem Jahresmittelwert von 54 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ist Esslingen 2016 landesweit die Kommune mit der siebthöchsten Konzentration an Stickstoffdioxid gewesen. Zudem wurde damit der EU-Grenzwert überschritten: Dieser liegt bei 40 Mikrogramm im Jahresmittel.

Deshalb muss die Stadt nun in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Stuttgart einen Luftreinhalteplan für Esslingen