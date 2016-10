Von Alexander Maier





Jahrzehntelang war das Gebäude Hafenmarkt 2 fest in der Hand der Kultur: Die bundesweit agierende Künstlergilde hatte dort ihren Sitz, die kleine Galerie im Erdgeschoss bot ein regelmäßiges Ausstellungsprogramm. Doch Ende vergangenen Jahres ließ die Stadt den Mietvertrag auslaufen - bis 31. Mai erhielt die Gilde eine letzte Galgenfrist, dann musste sie Büros, Archiv und Ausstellungsraum in dem historischen Gebäude räumen. Eigentlich wollte die Stadt das Haus verkaufen, doch die Gebote fielen nicht zur Zufriedenheit von Verwaltung und Gemeinderat aus. Mittlerweile ist man darüber im Rathaus sogar ganz froh, denn die Stadt braucht dringend zusätzliche Büros. Anstatt die anderswo in der Innenstadt teuer zu mieten, will man das Haus nun vorerst behalten.

Kaufangebote unter den Erwartungen

Eigentlich schien die Sache klar: Nach dem Auszug der Künstlergilde sollte das Gebäude Hafenmarkt 2 verkauft werden. Während der Angebotsfrist vom 7. April bis 13. Mai hatten diverse Interessenten die Räumlichkeiten besichtigt - am Ende gingen zwei Kaufangebote im Rathaus ein. Doch die lagen deutlich unter dem Betrag, den der Gutachterausschuss ermittelt hatte - 790 000 Euro sollen im Gespräch gewesen sein. Zunächst hatte man im Rathaus an eine neuerliche Ausschreibung gedacht in der Hoffnung, doch noch in die Nähe der anvisierten Summe zu kommen. Dieser Gedanke wurde mittlerweile verworfen, weil die Stadtverwaltung zusätzliche Büros braucht.

Anzeige

Anfang Mai hat der Gemeinderat acht zusätzliche Personalstellen beschlossen, die wegen der erhöhten Anforderungen bei der Anschlussunterbringung und Betreuung von Menschen auf der Flucht notwendig werden. Diese Stellen sind zunächst auf fünf Jahre befristet. Weil die neuen Mitarbeiter möglichst rasch an die Arbeit gehen sollen, hat die Stadt im August ihre Büroräume genauer unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, „dass für die neu geschaffenen Stellen im Bestand nicht genügend Arbeitsraum zur Verfügung steht“, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. Und weiter: „Da die externe Anmietung von Büroräumen innenstadtnah mit einem großen finanziellen und technischen Aufwand verbunden ist, hat die Stadt entschieden, das Gebäude Hafenmarkt 2 vorübergehend mit Büros für die Verwaltung zu belegen.“ Diese Lösung habe sich angeboten, da das Haus ohnehin als Bürogebäude konstruiert (siehe Anhang) worden war.

Deshalb soll die Immobilie anders als geplant erst in einigen Jahren verkauft werden. Die Räume im Erdgeschoss, die bislang die Galerie der Künstlergilde beherbergt hatten, sollen in der Übergangszeit „kurzfristig vermietet werden“. Eine Hintertür lässt sich die Stadt offen: „Sollte sich für die Unterbringung der zusätzlichen städtischen Beschäftigten kurzfristig eine andere Lösung aufzeigen, bleibt der Plan, das Gebäude Hafenmarkt 2 zu veräußern, bestehen“, erklärt Rathaus-Sprecher Roland Karpentier. „Dies ist spätestens dann der Fall, wenn die zusätzlichen Stellen nicht mehr benötigt werden.“

Blick in die Baugeschichte

Das Haus Hafenmarkt 2 zählt zu den prägenden Gebäuden der Altstadt. Es gehört zu einer Häusergruppe an der Südseite des gassenartigen Ausläufers des Hafenmarktes. Das Ensemble gilt als eine der ältesten erhaltenen Häuserzeilen Deutschlands. Die Gebäude wurden in den Jahren1329 bis 1333 errichtet. Eigentlich sollten die Häuser 1982 abgerissen werden. „Erst in letzter Sekunde erkannte man Wert und Alter der Gebäude“, heißt es im „Kunsthistorischen Stadtführer Esslingen am Neckar“ aus dem Bechtle-Verlag. „Da war das Haus Nr. 2 bereits zerstört. Es wurde rekonstruiert, muss aber ehrlicherweise als Neubau gewertet werden, da es keine alten Bauteile mehr aufweist.“