Bundestagspolitik scheint kompliziert, wenig transparent und weit weg. Mit dem Planspiel „Bundestag macht Schule“ bot die Verwaltungsschule Esslingen diesem Vorurteil in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung gestern im Landratsamt in Esslingen spielerisch Paroli. Mehr als 100 Schüler der Verwaltungsschule und Auszubildende der Landratsämter im Regierungsbezirk Stuttgart durften einen Tag lang in die Rollen der Parlamentarier schlüpfen - mit dem Lernziel, Verständnis für deren Arbeitsweise zu bekommen.

Wichtig ist den Veranstaltern, dass die Schüler, die zwischen 16 und 22 Jahre alt sind,