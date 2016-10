„Nichts kommt uns so nah wie unsere Wäsche. Wir sollten sie uns so schön wie möglich machen.“ So lautet das Motto von Unterwäsche-Expertin Katrin Recktenwald, die unter dem Label „k.triny“ pfiffige Dessous und Bademode näht und verkauft - handgemacht in Oberesslingen. Die 31-Jährige, die ihr Wissen gern bei Workshops und Do-it-Yourself-Kursen weitergibt, hat jetzt ein Sachbuch geschrieben: „Schöne Wäsche nähen“ (Frech-Verlag, 14.99 Euro) ist auf 78 Seiten randvoll mit Anleitungen und Tipps, wie auch Amateure mit ein bisschen Näh-Erfahrung individuelle Lieblingsstücke für untendrunter selber machen können.