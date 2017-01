Obwohl die Koch-Shows im Fernseher boomen, kochen immer weniger Menschen am eigenen Herd. Vor allem für Berufstätige fehlt oft die Zeit, sich Mahlzeiten selbst zuzubereiten. So zumindest vermelden es aktuelle Studien. Ist dies wirklich so? EZ-Mitarbeiterin Gerlinde Ehehalt hat ein paar Passanten in der Fußgängerzone zu diesem Thema befragt: „Bereiten Sie ihre Mahlzeiten selber zu, greifen Sie zu Fast Food oder gehen Sie öfters essen?“ Die meisten der befragten Leute kochen entgegen des Trends jedoch sehr gern und legen großen Wert auf frisch zubereitetes Essen.

Rocco Carlino (31), Tätowierer aus Obertürkheim: Ich beobachte diese