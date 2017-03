„Unsere Gesellschaft bedarf Menschen, die nicht nur fragen, was der Staat für sie tun kann, sondern die im Gegenteil wissen wollen, was sie für den Staat tun können“ - nach diesen Maßstäben handelt Volker Kalmbach seit 58 Jahren. Für seinen Dienst an der Allgemeinheit erhielt er das Bundesverdienstkreuz im Bürgersaal des Alten Rathauses in Esslingen. OB Jürgen Zieger bedankte sich für Kalmbachs vielfältiges Engagement und überreichte ihm den vom ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauk verliehenen, „längst überfälligen“ Orden - Zieger hatte den DRK-Mann bereits vor acht Jahren vorgeschlagen.

Der gebürtige Esslinger und gelernte Heizungsbauer