Von Alexander Maier





Die Frage ist uralt, und jeder ist froh, wenn er sie niemals selbst beantworten muss: Darf man Menschenleben opfern, um andere vor dem Tod zu bewahren? Der Autor und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach hat sich diesem heiklen Thema in seinem Justizdrama „Terror“ gestellt, das vor Jahresfrist in Berlin uraufgeführt wurde. Darin erzählt er die Geschichte eines Bundeswehr-Piloten, der eine von Terroristen gekaperte Passagiermaschine abschießt, weil die Entführer das Flugzeug in ein ausverkauftes Fußballstadion stürzen wollen. Der Clou der Geschichte: Am Ende ließ der Autor die Theaterzuschauer per Hammelsprung entscheiden: Hat sich der Pilot schuldig gemacht oder nicht? Die ARD bringt von Schirachs Stück nun auf den Bildschirm. Das Esslinger Publikum hat bereits am morgigen Freitag im Traumpalast Gelegenheit, sich selbst ein Urteil zu bilden.

Spätestens seit den verheerenden Terroranschlägen vom 11. September 2001, als Terroristen gleich vier Passagierflugzeuge entführt hatten, um sie gezielt zum Absturz zu bringen und damit so viele Menschen wie möglich zu töten, wurde immer wieder heiß diskutiert: Darf man solche Maschinen abschießen, auch wenn die Insassen damit dem Tod geweiht sind? Und ist deren Leben weniger wert als das all jener, die dadurch gerettet werden können? Die Antwort darauf ist denkbar schwierig, und sie hat sowohl eine juristische als auch eine moralische Dimension. Beide versucht Ferdinand von Schirach in seinem Theaterstück „Terror“ auszuloten, das der renommierte Regisseur Lars Kraume nun für die ARD verfilmt hat.

Im Mittelpunkt steht der Kampfpilot Lars Koch (Florian David Fitz), der für den Abschuss eines Passagierflugzeugs verantwortlich war - 164 Menschen mussten sterben, um 70 000 Fußball-Fans in einem Stadion zu retten, das die Terroristen ins Visier genommen hatten. Nun muss sich Koch vor Gericht dafür rechtfertigen, dass er in Sekundenschnelle eine Entscheidung getroffen hat. Für die einen ist der Pilot ein Held, für die anderen ein Mörder. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch das Publikum.

Kommenden Montag zeigt die ARD Lars Kraumes Film „Terror - Ihr Urteil“, der nach Ferdinand von Schirachs Theaterstück entstanden ist. Hinterher werden die Zuschauer online und per Telefon um ihr Urteil gebeten: Soll der Kampfpilot verurteilt oder freigesprochen werden? Im Esslinger Traumpalast wird bereits am morgigen Freitag, 14. Oktober, das Urteil gesprochen - die Kinogänger werden zu Schöffen: Kurz vor der Urteilsverkündung stoppt der Film, und die Kinogäste sind aufgerufen, sich im Foyer Gedanken über das Urteil zu machen. Anschließend betreten die Gäste wieder den Kinosaal und sehen das Abstimmungsergebnis und das Ende des Films. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.