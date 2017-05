(adi) - Die Esslinger Schulen sollen auf der Datenautobahn durchstarten: Während einer Klausurtagung stellten Gemeinderat und Stadtverwaltung am Wochenende grundsätzliche Weichen für die Kommunalpolitik. Neben der Beratung strategischer Ziele ging es auch um konkrete Themen: So werden alle städtischen Schulen an das schnelle Internet angeschlossen. Bekannt wurde auch, dass das Regierungspräsidium einen Luftreinhalteplan für Esslingen auf den Weg bringt.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w