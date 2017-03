Eine Wellness-Oase mitten in Esslingen? Ja, die gibt es. Und für viele wurde ein regelmäßiger Besuch der modernen Sauna-Landschaft im Merkel’schen Schwimmbad, die während der Sanierung in den Jahren 2004 bis 2007 entstand, zu einem lieb gewordenen Ritual. Ich schließe mich da gerne ein. Wellness am Samstag, darauf freue ich mich die ganze Woche. Und viele tun es mir nach: Jede Woche, am selben Tag, zur selben Zeit ist Entspannung angesagt. Eingebettet ist die Wellness-Oase in das denkmalgeschützte Jugendstilgebäude des Merkel’schen Schwimmbades, dessen Angebot heute bei weitem die löblichen Absichten seines