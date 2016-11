Nicht zu wissen, was mit einem vermissten oder gefallenen Familienmitglied geschah, verursacht quälenden Schmerz bei den Angehörigen. Betroffenen Familien hilft der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, für den sich am Samstag sieben freiwillige Helfer in Esslingen mit der Sammelbüchse auf den Weg gemacht hatten.

Die bundesweit auf mehrere Wochen verteilte Sammelaktion schließt alljährlich mit den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag ab. „Dabei gedenken wir nicht nur der Gefallenen der Kriege, sondern schließen alle Toten von Gewaltherrschaft und Vertreibung ein wie auch die wegen ihrer politischen