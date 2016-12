„Das wird das heißeste Wochenende vor Weihnachten und die Leute strömen auf die Weihnachtsmärkte“, hatten die Experten schon prognostiziert. Umsteigen bietet sich da angesichts voller Parkhäuser eigentlich an. Auf dem Daimler-Parkplatz in Mettingen herrscht am vierten Adventssamstag hingegen fast gähnende Leere. Seit elf Uhr startet hier jede halbe Stunde ein Pendelbus, der die Gäste direkt in die Esslinger Altstadt zum Weihnachts- und Mittelaltermarkt bringt. Hin- und Rückfahrt kosten zwei Euro, Kinder unter 1,20 Meter nichts.

Ruhiger vierter Adventssamstag

Es ist Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr