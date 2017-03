Von Thomas Krytzner

Keine zwei Stunden hat es gedauert, bis die ersten Bands fürs Benefizkonzert zugunsten des Vier Peh zusagten. Helmut Kristmann freut sich: „Die Initialzündung hatten Manfred Jandt und ich vor dem Jahreswechsel.“ Die bei den Organisatoren schlugen damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen verhalfen sie dem Vier Peh zu einem Benefizkonzert im Komma und zum anderen boten sie sechs Bands Gelegenheit für einen Auftritt vor großem Publikum.

Das Konzept ging auf: Die Stimmung im Komma war am Freitagabend sehr gut. Die Bands Fasten Seatbelts, A Cup of T, Memo, Paun Creed, Rryff und The Buckets rissen mit ihren Songs das Publikum