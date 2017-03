Esslingen (meb) - Wenn alles gut geht, könnte es bald möglich sein, auch in Esslingen tagsüber sein Fahrrad im Bus mitzunehmen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat gestern einstimmig beschlossen, dass sich die Stadt um ein Pilotprojekt für die Radmitnahme bemühen soll. Es gibt bereits ein erstes Konzept, aber dieses müsse noch mit verschiedenen Stellen besprochen werden, teilte der zuständige Bürgermeister Ingo Rust mit.

Angedacht ist, dass ein Jahr lang kostenlos Fahrräder in den meisten Buslinien in der Stadt mitgenommen werden können. In diesem Jahr will man Erfahrungen sammeln, um ein endgültiges Konzept erstellen zu