Esslingen (red) - Interessiert an einer Förderung? Dann ist der Dienstag, 22. November, ab 16 Uhr im Mehrgenerationen- und Bürger-haus Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, interessant. Dann stellen Sabine Kühn vom Amt für Soziales und Sport der Stadt Esslingen und Nicole Widmann vom Jobcenter Landkreis Esslingen städtische, landes- und bundesweite Förderprogramme vor, von denen Bürger in Esslingen unter bestimmten Voraussetzungen in vielen Lebenssituationen profitieren können.

Es ist wichtig, sich zu informieren, unter welchen Voraussetzungen und wie Rabatte, Boni oder Vergünstigungen bezogen werden können, schreiben die Veranstalter