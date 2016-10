Von Alexander Maier

Die Pläne für einen Neubau auf dem Gelände des einstigen Omnibusbahnhofs (ZOB) am Esslinger Bahnhof nehmen Gestalt an: Nun wurden die Ergebnisse eines Realisierungswettbewerbs für einen Gebäudekomplex mit Hotel, Supermarkt, Geschäften, Lokalen, Büros, Wohnungen und einem Fitnessstudio vorgestellt. Neun Entwürfe hatte das Preisgericht zu begutachten. Der Sieger hatte so eindeutig die Nase vorn, dass es neben dem ersten keinen zweiten, sondern zwei dritte Preise gibt. Dass das Preisgericht einstimmig entschieden hat, wertet OB Jürgen Zieger als Zeichen, dass „ein qualitativ hochwertiger Entwurf gewählt wur­de, der alle