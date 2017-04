Esslingen (red) - Über Ostern haben das Stadtmuseum im Gelben Haus (Hafenmarkt 7) und das J. F. Schreiber-Museum im Salemer Pfleghof (Untere Beutau 8-10) wie folgt geöffnet: am Samstag, 15. April, von 14 bis 18 Uhr, am Ostersonntag, 16. April, und Ostermontag, 17. April, von 11 bis 18 Uhr. Am Karfreitag, 14. April, bleiben die Häuser geschlossen. Das Museum St. Dionys - Mittelalterliche Ausgrabungen unter der Stadtkirche kann heute und am Donnerstag, 20. April, sowie am Ostersonntag jeweils um 15 Uhr im Rahmen von Führungen besichtigt werden.

