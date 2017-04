Ostern ist für Christen eine besondere Zeit, denn sie konfrontiert viele Menschen mit Fragen, die ihren Glauben ganz wesentlich ausmachen. Das macht die Osterzeit zu einer Zeit der Besinnung - nicht minder wichtig ist es jedoch, mit der Familie oder anderen nahestehenden Menschen eine schöne Zeit zu verbringen. Pfarrer sind in diesen Tagen ganz besonders gefordert - angesichts einer Fülle seelsorgerischer Aufgaben und Verpflichtungen bleibt ihnen an Ostern weit weniger Zeit zum Feiern. Was Ostern für sie bedeutet, haben zwei Esslinger Seelsorger im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

