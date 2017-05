Esslingen (red) -Das Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt möchte in Zusammenarbeit mit dem Café über der Brück‘ immer donnerstags einen neuen fes­ten Treff als dauerhaften Programmpunkt setzen. Am Dienstag, 16. Mai, lädt die Einrichtung in der Weilstraße 8 aus diesem Grund alle Interessierten ein, die es sich vorstellen können, an diesem neuen Angebot mitzuwirken. Für Fragen und weitere Informationen steht Patrick Schibat unter Tel. 0711 / 37 09 2-81 oder per E-Mail an schibat@buergerhaus-pliensauvorstadt.de zur Verfügung.

