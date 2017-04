Esslingen (red) -Zur Ökumenischen Feier der Osternacht laden am frühen Ostermorgen Christinnen und Christen der Esslinger Innenstadtgemeinden zusammen mit Pfarrer Christoph Bäuerle von der evangelischen Stadtkirchengemeinde und Pfarrer Stefan Möhler von der katholischen Kirche ein. Die Osternacht beginnt vor der evangelischen Frauenkirche an einem Osterfeuer. Das Licht der großen Osterkerze wird in die noch dunkle Kirche getragen. Taizé-Lieder, von der Schola unter Leitung von Felix Muntwiler angestimmt, schaffen eine besondere Stimmung an diesem Morgen. Lesungen und Gebete nehmen die Gottesdienstbesucher mit auf den Weg aus der Nacht